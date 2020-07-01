Batman'da sulama kanallarında yüzülmemesi uyarısı Batman Valiliği,sulama kanalları, çay ve göletlere serinlemek amacıyla girilmemesi uyarısında bulundu.

Batman Valiliği,sulama kanalları, çay ve göletlere serinlemek amacıyla girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DSİ Batman 103. Şube Müdürlüğünce Batman sol ve sağ sahil sulama tesislerine tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına su verildiği belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının artmasıyla söz konusu sulama kanalları ile çay ve göletlere serinlemek için girilmesinin tehlikeli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA