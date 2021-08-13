Batman'da sulama kanalına düşen çocuk Özel Harekat polislerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk Özel Harekat polislerince kurtarıldı

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk Özel Harekat polislerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen çocuk, Özel Harekat polisleri ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen çocuk, Özel Harekat polisleri ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki çocuk, etrafında hiçbir önlem alınmayan su kanalına düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve yoldan gecen Özel Hareket polisleri hiç düşünmeden suya girerek çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahaleyi yaptırdıktan sonra hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Yusuf Güney Süreyya Yalçın
Spor Muslera Aytaç Kara Caner Erkin Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da sulama kanalına düşen çocuk Özel Harekat polislerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:38:40. #1.16#

title