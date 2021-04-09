Batman'da Şubat ayında 949 araç satıldı
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Batman'da Şubat ayında 949 araç satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Batman'da Şubat ayında 949 araç satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2021 yılı şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri bültenini paylaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2021 yılı şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2021 yılı şubat ayında Batman'da toplam araç sayısı 46 bin 678 olurken, 949 aracın da devri yapıldı.

Batman'da otomobil sayısı 2021 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 15 bin 733 oldu. Batman'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 15 bin 733 otomobil, 2 bin 682 adet minibüs, 282 adet otobüs, 11 bin 630 adet kamyonet, 2 bin 593 adet kamyon, 7 bin 177 adet motosiklet, 6 bin 211 adet traktör ve 370 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. 2021 yılı şubat ayında Batman'da toplam 949 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 367 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 295 adet ile kamyonet, 96 adet ile traktör, 82 adet ile motosiklet, 55 adet ile kamyon, 53 adet ile minibüs, 1 adet otobüs izledi.

2021 yılı şubat ayında Batman'da 391 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü. - BATMAN

Batman'da Şubat ayında 949 araç satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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