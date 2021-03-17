Batman'da şubat ayında 334 konut satıldı
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Batman'da şubat ayında 334 konut satıldı

17.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:00
Batman'da şubat ayında 334 konut satıldı

Batman'da konut satışları şubat ayında yüzde 8,5 oranında azalarak 334 olarak gerçekleşti.

Batman'da konut satışları şubat ayında yüzde 8,5 oranında azalarak 334 olarak gerçekleşti. Batman'da konut alanların yüzde 57'si ikinci el konutları tercih etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 31,6 azalırken, Batman'da konut satışları yüzde 8,5 azaldı. Batman'da konut satışları 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında azalarak 334 oldu. Bu satışların 143'ü ilk satış, 191'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Batman'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 oranında azalarak 42 oldu. İpotekli satışın 17'si ilk satış, 25'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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