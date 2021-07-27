Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
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Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde sulama amaçlı yapılan ve etrafında hiçbir önlem alınamayan su kanalına bir inek düştü.

Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde sulama amaçlı yapılan ve etrafında hiçbir önlem alınamayan su kanalına bir inek düştü.

Olay, Batman Kozluk'a bağlı Yeniçağlar köyünde meydana geldi. Tarımda sulama amaçlı yapılan ve etrafında hiçbir önlem alınmayan su kanalına su içmek isteyen bir inek düştü. Çevrede bulunan iki vatandaşın durumu son anda fark edip olaya müdahale etmesi ile inek düştüğü yerden çıkarıldı.

Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı
Batman'da su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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