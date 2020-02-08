Batman'da spiral makinesiyle yaralanan işçi öldü

08.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:44

Batman'da inşaatta çalıştığı sırada spiral makinesiyle yaralanan fayans ustası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Siirt çevre yolu TPAO Bulvarı üzerinde bir inşaatta çalışan fayans ustası Abdurrahim Tung (50) spiral makinesi ile çalışırken kasığından yaralandı.

İşçi arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tung'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tung'un cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA