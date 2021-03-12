Batman'da son bir haftada yaşanan 12 hırsızlık olayı aydınlatıldı
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Batman'da son bir haftada yaşanan 12 hırsızlık olayı aydınlatıldı

12.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:26
Batman'da son bir haftada yaşanan 12 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Batman'da son bir haftada gerçekleşen 12 hırsızlık olayı polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

Batman'da son bir haftada gerçekleşen 12 hırsızlık olayı polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Gözaltına alınan 10 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Batman'da son bir hafta içerisinde meydana gelen 12 hırsızlık olayı polisin titiz çalışması sonucu aydınlanırken, kamera görüntülerinden tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 10 zanlıdan 5'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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