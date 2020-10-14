Batman'da son bir ayda 157 olay aydınlatıldı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde sürdürülen operasyonlarda son bir ayda 157 olayın aydınlatıldığı, 194 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde sürdürülen operasyonlarda son bir ayda 157 olayın aydınlatıldığı, 194 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla emniyet teşkilatının 24 saat görevinin başında olduğu belirtildi.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ifade edilen açıklamada son bir ayda 17 bin 443 şahıs ve 6 bin 133 araç sorgusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında, 92 hırsızlık, oto hırsızlığı, 9 motosiklet hırsızlığı, 4 yankesicilik-dolandırıcılık olayı, 31 kayıp şahıs, kasten yaralama, tehdit olayı, 3 yağma olayı, kasten öldürme olayı, 2 tehdit olayı, kasten öldürmeye teşebbüs olayı, 2 cinsel saldırı olayı ve 5 kasten yaralama olayı olmak üzere toplam 157 olay aydınlatıldı. Ayrıca çeşitli suçlara karışan 71 şahıs ve 123 aranan şahıs olmak üzere toplam 194 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak