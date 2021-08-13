Batman'da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi
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Batman'da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi

Batman'da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da son 7 ayda meydana gelen 830 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 708 kişi de yaralandı.

Batman'da son 7 ayda meydana gelen 830 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 708 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Batman'da son 7 ayda kent genelinde 830 trafik kazası meydana geldi. 830 trafik kazasında 1 kişi öldü, 708 kişi ise yaralandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - BATMAN

Batman'da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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