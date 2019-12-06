Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Rıfat Bilici (40) silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda tabanca ile başından vurulan Bilici olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince Atatürk Parkı'nda yakalandı.
Hayatını kaybeden kişinin cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Gözaltına alınan zanlı M.B. emniyetteki işlemleri sürüyor.