Batman'da sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Batman'da sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı.

BATMAN (AA) - Batman'da sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı.

Sahipsiz Hayvanlar Derneği (SAHA-DER) öncülüğünde düzenlenen, bazı sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin de destek verdiği etkinlik kapsamında Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisi ve Kıra Dağı'nda hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Hayvanseverler, tahta paletlerden yuva yaparken, ekipte yer alan veterinerler de hayvanların aşılama ve tedavilerini gerçekleştirdi.

SAHA-DER Başkanı Buket Oruç, gazetecilere, sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler ile sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kış aylarında canlıların besin bulmasının zorlaştığını ifade eden Oruç, dernek olarak rutin besleme faaliyeti yaptıklarını aktardı.

Oruç, sokak hayvanlarını besleyip, yaban hayatı için doğaya yem bıraktıklarını anlatarak, veterinerlerin de aşılama ve tedavi desteği sunduğunu kaydetti.

Hayvanseverlerden Melis Zengin, eşiyle katıldığı etkinlikte sokak hayvanlarını beslediklerini belirtti.

Hayvanların ihtiyaçlarını belirtemediğine işaret eden Zengin, sokak hayvanlarına duyarlılık gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Eşi Erdem Zengin ise herkesi sokak hayvanlarına destek olmaya davet etti.

Zengin, "Herkes elinden geldiği kadar artan yemeklerini hayvanlara vermeye çalışsın. En azından bir hayvanın karnını doyursun. Tek isteğimiz bu." dedi.