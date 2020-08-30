Batman'da sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da sokak hayvanları unutulmadı

Batman'da sokak hayvanları unutulmadıBATMAN'da, sıcak havadan etkilenen sokak hayvanlarına, bir grup gönüllü tarafından su ve mama verildi.

30.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:05

Batman'da sokak hayvanları unutulmadı

BATMAN'da, sıcak havadan etkilenen sokak hayvanlarına, bir grup gönüllü tarafından su ve mama verildi.

Batman'da sosyal sorumluluk projelerine imza atan 35 kişilik grubun oluşturduğu 'Bir Kalp Bin Umut Platformu' ile Sahipsiz Hayvanlar Derneği üyeleri, sıcak havalardan etkilenen sokak hayvanları için esnaftan mama, atık kemik, et ve su kapları topladı. Gönüllüler, önceden tespit ettikleri sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere kap içinde su ve yiyecek bıraktı. Her gün düzenli olarak su ve yiyecek bırakan gönüllüler, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Batman'da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Ekonomi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi Spor
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi Yaşam
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Güncel
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi Güncel
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu
Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Dönmez Meral Akşener Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Didem Soydan Ferhan Şensoy
Spor Caner Erkin Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Batman'da sokak hayvanları unutulmadı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 16:05:51. #1.14#
title