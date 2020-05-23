Batman'da sokağa çıkma kısıtlaması
Batman, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.
23.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:40
Batman, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Batman'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddesi olan Turgut Özal Bulvarı başta olmak üzere şehir içi yolları boş kaldı.
Kentin farklı noktalarında polis, denetim yaptı.
Kaynak: AA