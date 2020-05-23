Batman'da sokağa çıkma kısıtlaması Batman, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

Batman, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Batman'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddesi olan Turgut Özal Bulvarı başta olmak üzere şehir içi yolları boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında polis, denetim yaptı.

Kaynak: AA