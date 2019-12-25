Batman'da siyer sınavı başvurularına yoğun ilgi

25.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:54

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenecek olan umre ödüllü siyer sınavına yoğun katılım olduğu bildirildi.

Bu yıl "Onu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla Türkiye geneli düzenlenecek siyer yarışmasına Batman'da 30 bin kişinin katılması bekleniyor.



Peygamber Sevdalıları Platformu Tanıtım ve Medya Başkanı Fevzi Aydın ile yönetim kurulu üyesi Nurettin Teymur, sınavda dereceye giren 7 kişinin umreye gönderileceğini ayrıca 2 bin kişiye de çeşiTi ödüllerin verileceğini söyledi.



Yarışmanın son başvurunun 17 Ocak 2020 Cuma olduğunu vurgulayan Aydın, yarışmaya katılabilmek için kitap temininin yeterli olmadığını, en kısa zamanda siyersinavi.com adresinden kaydın yaptırılması gerektiğini ifade etti.



Herkesi yarışmaya katılmaya davet eden Aydın, şöyle konuştu:

"Peygamber Sevdalısı yarışmacı kardeşlerimiz; 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 11.00'da yapılacak olan 'O'nu Oku, O'nu Yaşa' temalı siyer yarışmasına katılabilmek ve yarışmaya gireceğiniz okuldan haberdar olmak için siyersinavi.com adresinden kaydınızı yaptırmayı unutmayın, başvurunuzu son güne bırakmayın. Kitabın temin edilip okunması yarışmaya katılabilmek için yeterli değildir. En kısa zamanda kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Kaybedeni olmayan yarışmaya kayıt yaptırmak için son tarih 17 Ocak 2020 Cuma günüdür."

Kaynak: AA