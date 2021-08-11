Batman'da sivil toplum kuruluşları vatandaşları aşı olmaya davet etti
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Batman'da sivil toplum kuruluşları vatandaşları aşı olmaya davet etti

Batman'da sivil toplum kuruluşları vatandaşları aşı olmaya davet etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman'da sivil toplum kuruluşları vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya davet etti.

Batman'da sivil toplum kuruluşları vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya davet etti.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir araya gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri aşı konusunda hazırlanan broşürleri vatandaşlara ve esnafa dağıttı.

Batman Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan, kentte artan vakalara karşı aşının öneminin anlatmak ve toplumsal duyarlılık adına 50 bine yakın broşür dağıttıklarını söyledi.

Bayhan, "Aşı ile ilgili kafasında sorular olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek adına çeşitli etkinliklerimiz olacak. İnşallah hep birlikte güzel yarınlara ve geleceğe yürüyeceğiz. Vatandaşların aşı olması noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz ve mutlu sona ulaşacağız." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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