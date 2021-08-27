Batman'da sivil toplum kuruluşları aşı seferberliğine destek veriyor

Batman'da sivil toplum kuruluşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlarının aşı olması için bilgilendirme çalışması yürütüyor.

Batman'da sivil toplum kuruluşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlarının aşı olması için bilgilendirme çalışması yürütüyor.

Sivil toplum kuruluş bu kapsamda Turgut Özal Bulvarı üzerinde kurdukları stantta aşılarını yaptırmayan vatandaşları ikna etmek için sağlık çalışanlarına destek veriyor.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Demir, gazetecilere, kentteki aşılama oranın istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları aşı çalışmalarına destek vermek amacıyla bir araya geldiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bir sloganımız var 'tedirgin olma aşı ol' sloganı ile vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Önceleri virüs daha çok yaşlıları etkiliyordu ama şimdi tüm kesimleri ciddi bir şekilde etkiliyor. Çocukları, ailemizi, toplumu ve kendimizi seviyorsak aşı olmalıyız. Aşı olmayanları aşı olmaya ikna etmeliyiz. Biz bugün burada böyle bir çalışma yaptık."

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa da halkın aşılama konusunda duyarlılığının arttığını belirterek, "Aşı olunmadığında vatandaşlar ağır bedeller ödemektedir. Aşı olmayanları aşı olmaya davet ediyoruz. Bazı kesimler aşı karşıtlığı yaparak halkımızın kafasını bulandırmaya çalışıyor. Biz bilime inanıyoruz. Bizde diyoruz ki aşımızı olalım ve aşılama çalışmalarına destek verelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık