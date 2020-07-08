Batman'da silahlı saldırı Batman bir kişi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Batman bir kişi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Aydınlık Evler Mahallesi 17. Cadde üzerinde meydana geldi. C.U. iş yerinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. C.U. ayağından yaralanırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA