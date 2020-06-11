Batman'da silahlı saldırı: 1 yaralı Batman'da bir kişi uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Batman'da bir kişi uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapan Hayrettin Önen'e (60), dün gece Meydan Mahallesi'ndeki evine giderken bıçak ve silahla saldırıda bulunuldu.

Saldırıda yaralanan Önen, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili O.Ö. (20) ve S.Ö. (25) polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırının aile arasında önceden yaşanan bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA