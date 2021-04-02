Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Polisin kavgaya müdahale etmesinin ardından sağlık ekipleri Süleyman Yel'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Abdülkadir Yel (46) ile S.Y. (17) Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:55:54. #1.15#
title