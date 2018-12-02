Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bankalar Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selman Ak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.