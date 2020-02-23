Batman'da, silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

23.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:14

BATMAN'da, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfeği, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 97 mermi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silah kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA