Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
Batman'da silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Batman'da silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.