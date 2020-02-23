Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

23.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:36

Batman'da silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA