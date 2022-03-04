BATMAN (İHA) - Batman'da etkili yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

BATMAN - Batman'da 2 gün önce başlayıp, aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı dereler taşarken, iletişim direkleri kırıldı, ağaçlar devrildi.

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Sason ve Kozluk ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taşarken Sason ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir aracın üzerinde bulunan demirden çadır kaplamalı ekleme uçtu, bazı direklerin ortadan kırıldığı görüldü. Yoğun yağış nedeniyle Sason çayı yükseldi. Yağışların etkili olduğu Sason'da ağaçların kırıldığını ilet bir vatandaş, yağışların iki gün boyunca hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.