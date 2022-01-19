Batman'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi - Haberler
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Batman'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi

Batman'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da etkili olan şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi.

Batman'da etkili olan şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi.

Batman'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın çatısı, belediyeye ait parkta bulunan kameriyenin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle kameriye parçalandı.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsüne giden yolda bulunan Spor Lisesi otobüs durağı da rüzgarın etkisiyle yan yattı.

Şiddetli rüzgar dolayısıyla Güney Çevre Yolunda seyir halindeki sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yol üstündeki Batman tabelası devrildi.

Kopan elektrik telleri dolayısıyla kentin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik hatlarının onarılması için ekipleri çalışması sürüyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı 50 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi

Batman'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi

Batman'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi

Batman'da şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

Yenişehir, Batman, Güncel, Haber

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