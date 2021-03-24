Batman'da şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı direği devrildi, yol ulaşıma kapandı
24.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:14
Batman'da gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı direği devrildi.
Batman'da gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı direği devrildi.
Batman Güney Çevre Yolu, buradaki direğin devrilmesi sonucu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, vinçlerle direği kaldırma çalışması sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak