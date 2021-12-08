Batman'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

BATMAN (AA) - Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Ahmet Arif Bulvarı'ndaki orta refüjde bulunan ağaç kökünden söküldü. Ağacın üzerine devrildiği bir araçta hasar oluştu.

Olay nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince, devrilen ağaç ve devrilme tehlikesi bulunan bir ağaç kesilerek, bulundukları yerden kaldırıldı.