Batman'da siber dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.K., M.FA., O.A., Ş.B.G., M.A.T., Ş.K., E.Y., F.D. ve V.A. isimli 9 kişi yakalandı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 35 adet cep telefonu, 6 adet bilgisayar, 2 adet hard disk, 4 adet tablet, 7 adet USB bellek, 8 adet hafıza kartı, 34 diğer sim kartı, MP3 çalar olmak üzere toplamda 96 dijital materyale el konuldu.

Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı