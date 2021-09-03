Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

BATMAN - Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Siirt çevre yolunda yaşandı. Ankara'dan Siirt'e giden H.C.Ç. idaresindeki 56 BB 521 plakalı otomobil, Batman Güney Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark etmesi sonucu aracı yol kenarına çekip durduran sürücü, eşi E.Ç. ve oğlu K.K.Ç.'yi otomobilden çıkarttı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan aracın içinde bulunan kişisel eşyaları da yanan sürücünün eşi E.Ç. sinir krizi geçirerek itfaiye ekipleri tarafından çağrılan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan otomobil içince bulunan ziynet eşyalarını sahibine teslim etti. Araçta maddi hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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