Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
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Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü

06.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:06
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü

Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşüBATMAN'da, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi.

Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü

BATMAN'da, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, 'Kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ' sloganlarıyla terörü lanetledi. 

Kentte, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, 2 kilometrelik 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir ile dernek üyeleri ve çok sayıda kişi, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, 'Kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ' sloganlarıyla terörü lanetledi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Yöneticisi Dila Doğu, "Buradan bir Kürt kızı olarak sesleniyorum; kahrolsun PKK. Askerimi, polisimi ve sivil vatandaşımızı şehit eden PKK kahrolsun. Gara'da aşağılık yüzünü bir kez daha sergileyen PKK kahrolsun. Doğmamış çocukları yetim bırakan PKK kahrolsun. Sadece PKK değil en sevdiklerimizle beraber hayallerimizi, umutlarımızı, gülücüklerimizi de öldüren FETÖ, DHKP-C ve PKK bütün terör örgütleri kahrolsun. Sadece terör örgütleri değil onlara destek veren, onları koruyan, onları seven ve onlara sempati daha duyanlar da kahrolsun" dedi.

Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü
Batman'da 'Şehitlere saygı ve teröre lanet' yürüyüşü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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