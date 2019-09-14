Batman'da şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı

14.09.2019 19:50

Batman'da Batman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen, Şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşüne ellerindeki Türk bayrakları ile katılan binlerce kişi, teröre tepki gösterirken, Kahrolsun PKK' diye slogan attı.

Batman'da şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşünün amacı Terör örgütünün güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi, Batman'dan tüm Türkiye'ye kardeşlik mesajı verildi.

Batman'da saat 16.00'da Batman Park AVM önünden başlayarak Atatürk Parkı'nda sona eren "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü" ile sivil toplum kuruluşları terör örgütlerine karşı ortak basın açıklaması yaptı.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan ASKON Başkanı Selman Nasıroğlu "Barıştan yana olmadığını çözüm sürecini baltalayarak ortaya koyan taşeron örgüt PKK bölgemizin ve ülkemizin istikrarını bozmaya devam etmektedir. Yılardır bölge halkına unutrumıyacağı eziyetler çektirmiş özelikle çukur eylemleri ile birlikte evlerini barkalarını başlarına yıkmış pek çok il ve ilçemizi yaşanmaz hale getirmiştir. Çukur siyaseti ile itibar kaybeden PKK terör örgütü devletimizin son dönem askeri operasyonlarla köşeye sıkışınca çareyi sivil halkı katlederek kargaşa ve korku ortamı çıkartmakta bulunmuştur. Son olarak Diyarbakır İl Kulp ilçesine kara bulak köyü sınırlarında dokuz viraj bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından daha önce köy yoluna döşenen el yapımı infilak ederek 7 sivil vatandaşımız şehit olmuştur 10 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Bu topraklarda doğup büyüdük ruhumuz ve bedeniz mi bu toprakların suyu ve havası kültürü ile olgunlaşmıştır. İslam'ın mayası ile yoğrulmuş olan bu millet Allahın izniyle binlerce yıl bu topraklarda yaşadığı gibi bundan sonrada yaşayacaktır. Bizleri bir birimize düşürmeye çalışanlar şunu bilsinler ki acısıyla yoğurmuş bu vatanın insanların birliği ve kardeşliğini bu tür saldırılar bozamayacaktır" dedi.

Binlerce kişinin bir araya geldiği ve Türk Bayrakları taşıdığı yürüyüşte sık sık, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları atıldı. Binlerce Batmanlı dev Türkiye Bayrağı'nın etrafında kenetlenerek, Batman park önünden Atatürk parkına kader yürüdü.Yürüyüş, terör saldırında şehit düşenler için dua edilmesi ve Kuran Kerim tilaveti okunmasıyla sona erdi.

(Osman Arslan-Ekrem Aktaş/İHA)

Kaynak: İHA