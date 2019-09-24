Batman'da şehitler için mevlit okutulacak

24.09.2019 17:06

Batman Şehit ve Gazi Ailleleri Derneği (BAŞGAD) tarafından şehitler için mevlit okutuldu.



BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, dernek binalarında aziz şehitler için mevlit okutulacağını söyledi. Özcan, "Ülkemiz ve milletimiz, şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, birlik beraberlik içinde ilelebet yaşayacaktır. Tüm aziz şehitlerimiz için cuma günü mevlit okutularak dualar edeceğiz. Bu toprakları vatan yapan ve bu vatanda rahat, huzurlu yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarını bu cennet vatan uğruna feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimiz için okutulacak mevlit programına ve dua etmeye tüm Batmanlı vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA