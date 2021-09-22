Batman'da şehit yakınları İl Jandarma Komutanı Başkaya ile bir araya geldi - Haberler
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Batman'da şehit yakınları İl Jandarma Komutanı Başkaya ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Batman'da şehit yakınları İl Jandarma Komutanı Başkaya ile bir araya geldi

Batman'da faaliyet gösteren Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün ile beraberindeki şehit yakınları, İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Hakan Başkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BATMAN (İHA) - Batman'da faaliyet gösteren Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün ile beraberindeki şehit yakınları, İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Hakan Başkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün ime beraberindekiler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Başkaya'yı ziyaret etti. Şehit yakınlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıdemli Albay Hakan Başkaya, vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen gazilerin ve aziz şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin baş tacı olduğunu kaydeden Başkaya, "Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün de "Askerlerimizin şehit yakınları ve gazilerde önemi her zaman ön planda olmuştur. Biz kendimizi askerlerimize ve polisimize daha yakın hissediyoruz. Bir komutanımızın bizleri ziyaret etmesi, sorunlarımızı ve taleplerimizi sorması bizim için her şeyden daha önemlidir. Biz şehit yakınları ve gazilerin maddi beklentisi hiç olmadı. Bizim en büyük beklentimiz devlet büyüklerimizden bizleri sormasıdır. Bizlerin yanında olacağını belirten İl Jandarma Komutanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tüzün, ziyaret anısına Başkaya'ya Türk bayrağı hediye etti. - BATMAN

Batman'da şehit yakınları İl Jandarma Komutanı Başkaya ile bir araya geldi

Batman'da şehit yakınları İl Jandarma Komutanı Başkaya ile bir araya geldi

Batman'da şehit yakınları İl Jandarma Komutanı Başkaya ile bir araya geldi

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Haber: Batman'da şehit yakınları İl Jandarma Komutanı Başkaya ile bir araya geldi - Haberler
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