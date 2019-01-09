Batman'da Şehit Olan 8 Kahraman Askerin Ailelerine Ziyaret

Batman'dan harekat eden 14 kişilik bir heyet, Batman ile Mardin kırsalı arasında şehit olan 8 askerin ailelerine ziyarette bulundu.

Batman şehit yakınları, Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mütalip Çelik ve güvenlik korucularından oluşan bir heyet, Batman'da 4 Ekim 2018 tarihinde Gercüş ilçesi kırsalı ile Mardin kırsalı arasında PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan kahraman 8 askerin memleketlerinde bulunan ailelerini ziyaret ederek Batman Valisi Hulusi Şahin, ilçe kaymakamları, görev arkadaşları ve Batman halkının selamlarını ileterek ailelere baş sağlında bulundu. Ziyarette kahraman şehitlerin ailelerine şehit isimlerinin üzerinde yazılı olduğu Bayrak filografi, Kur'an-ı Kerim, Batman'ın sembolü olan petrol rafineri isimliği ve Sason kara kovan balı hediye edildi. Ziyarette başta Batman Valisi Hulusi Şahin olmak üzere ilçe kaymakamları ve Batman halkının üzüntü ve selamlarını ilettiklerini belirten Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman halkı olarak şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, "İlimiz Batman'da görevlerini icra ederken PKK'lı hainler tarafında sinsice hazırlanan tuzak sonucunda şehit olan 8 kahraman askerlerimizin yurdumuzun dört tarafında bulunan değerli ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştık. Çok şükür ki şehitlerimizin aileleri evlatlarının birer kahraman olduğu ve vatan uğruna şehit olduğu gururuyla yaşadığını görmek bizlerin de göğsünü kabartmıştır. Şehitlerin ailelerinin tümü gururlu ve yüzlerine nur yansıyordu. Şehit ailelerinin hepsi de bizleri gördüğüne çok sevindi. Hepsi de olayın Türk-Kürt meselesi olamadığının bilincindeydiler. En kısa zamanda Batman'a gelmek istediklerini belirterek bütün Batman halkına selamlarını iletmemizi istediler. Bu ziyareti gerçekleştirmemizde büyük emeği olan valimiz Hulusi Şahin'e, Sason Kaymamamız Abdullah Özadalı'ya ve ziyarette bizlere eşlik eden güvenlik korucuları ile şehit yakınlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA