Batman'da Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formu Toplantısı Yapıldı

Batman'da 'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile işadamları katıldı.

Türkiye'nin 2017 yılının son çeyreğinde dünyanın en çok kalkınan ülkesi olduğunu belirten AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, yüzde 11'in üzerinde büyüme ile Çin'i bile geride bıraktıklarını söyledi. Fındıklı, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu aslında şu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Türkiye büyüyor. Bütün aksaklıklara rağmen, bütün yaşadığımız darbe girişimlerine rağmen, bütün Avrupa'nın, Amerika'nın dış politikasında oluşturduğu olumsuzluklara rağmen ve Avrupa'nın, dünyanın beklemediği şekilde son çeyrekte dünyanın en çok kalkınan, en hızlı kalkınan ülkesi olduk. Çin'i bile geride bıraktık yüzde 11 ile. Dolayısı ile biz 2017 yılında ortalama 7 buçuk büyüme ile kapatacağız. Makro anlamda bütün işsizlik dahil problemlerimizi cari açık ile ilgili problemlerimizi, üretim ekonomisi ile ilgili problemlerimizi zaten hepimiz takip ediyoruz, yakından takip ediyoruz ve onun tedbirlerini de alıyoruz. Ancak şu bir gerçek; işin makro planında bunları yaparken aslında mikro anlamda da bir çalışmaya ihtiyaç duyduk. Araştırdığımız şey şudur; Türkiye'de bu şekilde kalkınma hamlesi devam ederken Batman bu kalkınma hamlesinden ne kadar pay aldı. Yeteri kadar kalkınmayı hissetti mi, işsizlikte bu kalkınmayı, gelişmeyi hissetti mi? Eğer hissetmediyse problemleri nelerdir? Dolayısıyla mikro anlamda Batman'ın ekonomisini, altyapısını, sağlığını, üniversitesini çek ediyoruz. Batman'ı Batmanlılardan dinliyoruz. Batman'ın beklentilerini yakalamaya çalışıyoruz. Batman'da yaşayan STK örgütlerinin karşılaştığı problemleri tespit etmeye çalışıyoruz. Devam eden yatırımlar ile ilgili problemleri tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye 2019'da başkanlık modeli sistemine dönüyor"

Türkiye'nin 2019 yılında başkanlık modeli sistemine döneceğini belirten Fındıklı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2018'de 2019'un planlaması yapılırken bunları yatırım programına hangi projeleri alacağız, hangi istediğimiz projeleri onun içine katacağız bunları belirleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 2019'da yapılacak seçimlerle birlikte artık başkanlık modeli sistemine dönüyoruz. Başkanlık modelinde artık bakanlar siyasi kimlikte olmayacak. Dolayısı ile şehrin siyaset ve beklentileri ile ilgili muhatap meclis ve başkanın bizzat kendisi olacak. Bizim yapacağımız bu çalışma aslında derlenip toplanıp üniversitemizin de katkılarıyla biz bu çalışmaları başkanımıza reisimize Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat teslim edeceğiz. Batman ile ilgili temel Batmanlıların görüşlerini gerçek anlamda yansıtan bir çalışma olsun istiyoruz. Eğer Batman'da bir siyaset üretiyorsak, Türkiye'de bir siyaset üretiyorsak Batman halkının bizzat kendisidir. Halkın beklentileri aslında bizim ürettiğimiz şeylere bağlı. Onun beklentileri doğrultusunda artık sistemin yürümesi gerekiyor. AK Parti buna hep dikkat ederdi. Bundan sonra daha mikro anlamda buna dikkat edecek. Sizin alt geçidinizden, üst geçidinizden, havaalanı trafiğinin eksikliğinden fazlalığından her şeyini burada derleyip toparlayıp Batman'ı geleceğe taşıyacak 2023'e taşıyacak Batman'ın hedeflerini de ortaya çıkarmış olacağız". - BATMAN