Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı

Batman'da terör örgütü PKK'ya karşı "Şehitlere Saygı Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak teröre lanet okudu.

Batman'da sivil toplum kuruluşları, Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve binlerce kişinin katılımıyla 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Batman Park önünde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak Atatürk parkına kadar yürüyüş düzenledi. Terör örgütü PKK'nın kökünü kazınmasını isteyen binlerce Batmanlı, vatan savunmasında şehadete ulaşan kahramanlara rahmet diledi.

TP Bulvarından başlayan yürüyüş, kahrolsun PKK sloganları eşliğinde Atatürk Park'ında sonlandı. Burada İl Müftüsü Turgut Erhan dua okudu. Sason Şehit ve Gazi Dernek Başkanı Muttalip Çelik "Şehitlere saygı teröre lanet için buradayız. Biz Sason'dan katıldık. Sason olarak her zaman terörün karşısında olduk olmaya devam edeceğiz. Hamdolsun Batman ve ilçeleri şu ana kadar nasıl ki teröre en güçlü şekilde karşı çıkmıştır bundan sonra da çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu dava hak ile batılın davası ve mücadelesidir. Muhakkiki hak galip gelecek batıl da yok olacaktır. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür "Bugün Gara şehitlerimizi anmak ve teröre lanetlemek için bir Batmanlı olarak yürüyüş düzenledik. Bir basın açıklamasında bulunduk STK'larımız ve halkımız ile beraber. Şehitlerimizi dualar ile andık. Bölge halkı olarak muhafazakar yapısı ile LGBT uzantısı olan kökü dışarıda olan örgüte karşı en yüksek sesle haykırıyor Batman halkı teröre lanet okuyor. En güzel örneğinde biliyorsunuz Diyarbakır annelerimiz alçak terör örgütünden evlatlarını istiyor. İnşallah ta bölgede huzur hakim olacaktır. Zafer inşallah Diyarbakır. Batman ve Siirt annelerin olacaktır" diye konuştu.

Şehit ve Gazi dernekleri adına basın açıklamasını okuyan Dila Doğu, "Gün teröre karşı bir olma günüdür. Bugün burada teröre lanet için toplanan binlerce insan bunun en somut kanıtıdır. Aklını ve vicdanını bölücü terör örgütlerine teslim etmeyen ve şehitlerimizin acısını yüreğinde hisseden, kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ, kahrolsun bütün terör örgütleri demek için bu alanı dolduran kıymetli Batmanlı hemşerilerimize teşekkür ederim. Buradan bir Kürt kızı olarak, bütün Kürt kardeşlerim adına söylüyorum; PKK kahrolsun. Askerimi, polisimi, korucumu ve sivil vatandaşımı şehit eden PKK kahrolsun. Gara'da acımasızca 13 vatandaşımızın kafasına kurşun sıkarak, en çirkin, en adi, en aşağılık yüzünü bir kez daha sergileyen PKK kahrolsun. Doğmamış çocukları yetim bırakan PKK kahrolsun. Açılımı Kürdistan işçi partisi olan ama Kürt işçileri katleden PKK kahrolsun. Sadece PKK değil, en sevdiklerimizle beraber hayallerimizi, umutlarımızı, gülücüklerimizi de öldüren FETÖ, DHKP-C ve birlik beraberliğimize kasteden bütün terör örgütleri kahrolsun. Sadece terör örgütleri değil, onlara destek veren, onları koruyan, onları seven ve onlara sempati dahi duyanlar da kahrolsun" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı