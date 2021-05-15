"Sason çileği"nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü
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"Sason çileği"nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da üretimi her geçen yıl aryan "Sason çileği"nin coğrafi işaret tescili alması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Batman'da üretimi her geçen yıl aryan "Sason çileği"nin coğrafi işaret tescili alması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Batman Ticaret ve Sanayi Odasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla "Şam Böreği"nin ardından "Sason çileği" de coğrafi işaret olarak tescillendi.

Devlet desteğiyle üretimi her geçen yıl artan ve adeta ilçenin kaderini değiştiren çilek üretimi 14 yılda 5 dönümden 1200 dönüme yükseldi.

Hasadı yapılan çilekte yıllık ortalama 3 bin 500 ton rekolte üreticisini mutlu ediyor. İlçede yaklaşık 400 aile çilek sayesinde geçimini sağlıyor.

Tütüne alternatif olarak gelişti

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, daha önce ilçede tütünün yaygın olduğunu, 2007 yılında devlet desteğiyle çilek üretiminin teşvik edildiğini söyledi.

İlçede 14 yıl önce 5 çiftçi ile 5 dönümde yüzde 100 devlet desteğiyle çilek üretiminin başladığını anımsatan Gün şu anda yaklaşık 400 ailenin 1200 dönümde çilek üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Sason çileğinin iklim koşullarının uygunluğu dolayısıyla kendine has aroması ve özellikleriyle ön plana çıktığına dikkati çeken Gün, tescillenmesinin de ilçeye katma değer sağlayacağını aktardı.

Çiftçilerin alternatif ürün olarak çileğe rağbet göstermesiyle üretim alanının arttığını, ürünün işlenmesi konusunda da projelerin hazırlandığını anlatan Gün, "Sason çileğinin coğrafi işaret alması ürünün kalitesini artırma ve kendine has özelliklerinin korunması açısından önemli. Çiftçilerimizin çileği daha uygun şekilde satması ve pazarlaması konusunda büyük etkisi olacaktır. Böylece ilçe ekonomisine de katkı sunacaktır." dedi.

Üreticiler mutlu

Çilek üreticisi Mahmut Doğan da devlet desteğiyle çilek üretimine başladıklarını ifade etti.

Tescilden dolayı mutluluk yaşadıklarını aktaran Doğan, "Çiftçilerimizin gözü aydın. Çileğimizin tescillenmesi çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ürünün aracı firmalar vasıtasıyla yurt dışına ihraç edildiğini belirten Doğan, çilek işleme merkezinin kurulmasını istediklerini, bunun doğrudan yurt dışına ihraç konusunda büyük bir rahatlık sağlayacağını bildirdi.

Çiftçi Kemal Erdem ise Sason çileğinin kaliteli ve organik bir ürün olduğunu söyledi.

Tescilden dolayı mutlu olduklarını belirten Erdem ürettikleri çileğin artık bir marka haline geldiğini dile getirdi.

'Sason çileği'nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü
'Sason çileği'nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü
'Sason çileği'nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü
'Sason çileği'nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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