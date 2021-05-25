Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
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Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı. Saman balyaları ise yola saçıldı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Gercüş'e bağlı Başar köyü mevkisinde meydana geldi. Nurettin Durmaz'ın (45) kullandığı saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Saman balyalarının yola saçıldığı kazada, kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 


Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner

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