Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı. Saman balyaları ise yola saçıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Gercüş'e bağlı Başar köyü mevkisinde meydana geldi. Nurettin Durmaz'ın (45) kullandığı saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Saman balyalarının yola saçıldığı kazada, kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner