Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza
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Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza

Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ - Haberler | Güncel

BATMAN'da, jandarma tarafından koruma altındaki salep soğanlarını toplarken yakalanan 5 kişiye toplam 400 bin lira ceza kesildi.

BATMAN'da, jandarma tarafından koruma altındaki salep soğanlarını toplarken yakalanan 5 kişiye toplam 400 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Gercüş ilçesinde koruma altındaki salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 5 kişi salep soğanı toplarken yakalandı. Toplanan salep soğanına el koyan ekipler, 5 şüpheliye 80'er  bin liradan toplam 400 bin lira ceza uyguladı.

 


Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza
Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza
Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza
Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ

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