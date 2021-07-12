Batman'da sahada haneler gezilerek aşı hakkı tanımlanan vatandaşlara aşı uygulanacak

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplandı.

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplandı.

Toplantıda aşının yaygınlaştırılması ve aşı sırası gelen vatandaşların aşılanmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Buna göre, bugünden itibaren sahada haneler gezilerek aşı hakkı tanımlanan vatandaşlara aşı uygulanacak.

İl genelinde yürütülen aşı uygulama çalışmalarına sağlık personeli, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık tesisleri dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanları dahil edilecek.

İl genelindeki muhtar ve imamlar kendi mahallerinde görevli Sağlık Müdürlüğü aşı uygulama ekiplerine eşlik edecek ve destek verecek.

Gerek görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlardan lojistik ve personel desteği sağlanacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak