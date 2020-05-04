Batman'da sağlık yatırımları göz dolduruyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) batman İl Başkanı Avukat Akif Gür, hükümetin yaptığı yatırımlarla kenti sağlık üssüne dönüştüreceklerini belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) batman İl Başkanı Avukat Akif Gür, hükümetin yaptığı yatırımlarla kenti sağlık üssüne dönüştüreceklerini belirtti. Yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi sonrası, eğitim araştırma hastanesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Gür, "Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi bitikten sonra mevcut hastanelerden birinin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığımıza talepte bulunduk" dedi.

AK Parti İl Başkanı Akif Gür, son 18 yılda hükümetlerinin iktidarında adeta değişim ve dönüşüm yaşadığını belirtti. Batman'ın AK Parti ile birlikte 18 yılda birçok alanda büyük gelişmeler ve değişimler yaşadığına dikkat çeken Gür, sağlıktan, eğitime, ulaşımdan, sanayiye bütün sektörlerde Batman'ın ileri seviyede büyük gelişmeler yaşadığını kaydetti.

Batman'da sağlık alanında projeler sürüyor

Batman'da sağlık alanında devam eden projelerin yanı sıra 2020 ve sonrası için planlanan projelerinin olduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Akif Gür "300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde son aşamaya gelindi. Hastanenin fiziki gerçekleşme oranı şuanda yüzde doksan seviyesinde, Covid-19 salgını sonrasında çalışmalar hızlanacaktır. Covid-19 salgını olmasaydı hastanemiz Haziran ayında açılacaktı. Ama en kısa zamanda yeni kadın doğum hastanesi bitirilerek yan dal uzmanları ile birlikte bu kentin sağlık alanında yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi bitikten sonra mevcut hastanelerden birinin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığımıza talepte bulunduk. Kısaca özetlersek kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi ve bölge devlet hastanesini birleştirilip eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesi ile ilgili bir girişimimiz söz konusu. Bu arada devam eden projeler bitinceye kadar en azından bölge hastanemizin yükünü hafifletmek için semt poliklinikleri açıldı. Hürriyet Sağlık kompleksinde 14 uzman hekim, 5 aile hekimi, 112 acil sağlık istasyonu, aile sağlık merkezi, diyetisyen, çocuk gelişimi, sosyal çalışmacı, fizyoterapi, sigara bırakma polikliniği, kanser tarama merkezi kilinki psikolog halkımızın hizmetinde. Bunun yanında geçtiğimiz aylarda Bayındırlık semt polikliniği hizmete başladı. Bölge devlet hastanesinin yükünü bir nebzede olsa hafifletmiş oldu. Çevredeki vatandaşlarımızda o çevrede oturan hemşehrilerimiz de bu sağlık komplekslerinden yararlanmaya başladı. Tilmerç'te yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi de 2-3 ay içerisinde hizmete açılacaktır. Gap Ağız Diş Sağlığı polikliniğinde 50 personel hizmet veriyor. Ağız diş sağlığı polikliniğinde 20 adet diş ünitesi bulunmakta, bir adet hasta kabul odası, 2 adet röntgen odası ve 1 protez laboratuarı yer alıyor. Atılan bu adımlarla hem hastanemizin yükünü hafifletmiş olduk hem de halkımızın sağlık hizmetlerinde erişimini kolaylaştırdık. Bunun yanında yeni aile sağlığı merkezleri ve semt poliklinikleri ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Planlanan bazı yatırımlar var onlardan da bahsetmek isterim. Şu anda Sason ilçemizdeki devlet hastanesi ve lojmanları işi devam ediyor ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 durumundadır. Yakın zamanda bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Planlanan yerlerden biri de Belde Mahallesinde aile sağlık merkezi kurulmasını ön görüyoruz. Bunun yanında merkezde 18 nolu aile sağlık merkezinin yanı sıra başka bir tane daha aile sağlık merkezi planlarımız içinde. Beşiri ilçemizde İkiköprü beldemizde yine bir aile sağlık merkezi planlamamız içindedir. Yine merkez 4 nolu aile sağlık merkezinin yerleşkesi inşaatı planlandı. Kozluk Yukarı Güneşli Mahallesi'nde bir aile sağlığı merkezi ve sağlıklı yaşam merkezi planlarımız içinde. Yine merkez toplum ruh sağlığı merkezi biliyorsunuz o da otogarın yanında açılışı yapılacaktır. Bu projeler bittikten sonra Allah'ın izniyle Batman bir sağlık üstüne dönüşecektir. Tekrar şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Batman'da bahsettiğimiz projeler için bütçeden ayrılan toplam tutar ise yaklaşık 516 milyon Türk Lirası civarındadır. Bunun 147 milyon TL tutarına yakın bir miktarı 2020 yılı öncesi yatırımlara harcanmıştır. Geri kalan kısmı da planlandığı şekilde yapılacak yatırımlar için öngörülmektedir. Batman'a yapılan ve yapılacak yeni yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bakanlık bürokratlarına, milletvekilimiz Ziver Özdemir'e ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA