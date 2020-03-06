Batman'da sağlık personeline "çocuklarda ani ölüm" ve "göğüs ağrıları" eğitimi

06.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:34

Batman'da sağlık personeline "çocuklarda ani ölüm" ve "göğüs ağrıları" konularında eğitim verildi.

Batman Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitime, Batman, Kozluk, Sason, Gercüş, Hasankeyf ve Beşiri ilçelerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları katıldı.

Pediyatrik Kardiyolog Prof Dr. Türkan Ertuğrul, ani ölümlerin nedenleri ve çocuklarda ani ölümlerin önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Nizamettin Toprak da göğüs ağrılarının sebepleri ve tedavi yolları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kalp Vakfının organizasyonu ile gerçekleştirilen eğitimlere Batman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ayhan Aktaş ve Şube Müdürü Yahya Yetiz de katıldı.

Kaynak: AA