Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyareti yapan vatandaşları mezarlık girişinde aşıladı
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Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyareti yapan vatandaşları mezarlık girişinde aşıladı

Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyareti yapan vatandaşları mezarlık girişinde aşıladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyaretine giden vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını mezarlık girişindeki stantta yaptı.

Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyaretine giden vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını mezarlık girişindeki stantta yaptı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerden 620 bin 278 nüfuslu Batman'da 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 175 bin 340, ikinci doz aşı uygulanan sayısı 83 bin 79, 3. dozlarla birlikte toplam aşı yapılan kişi sayısı da 266 bin 452 olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, sırası gelmesine rağmen aşılanmadığı belirlenen kişilere ulaşmak için özveri ile görev yapıyor.

Tüm kamu ve özel hastaneler ile aile sağlık merkezlerinin yanı sıra 3 farklı noktada ve 100 mobil ekiple hizmet veren ekipler çeşitli nedenlerle aşı yaptıramayan vatandaşların ayağına kadar gidiyor.

Toplumsal bağışıklığı artırmak için fedakarca görev yapan ekiplerin bir adresi de Batman Asri Mezarlığı oldu.

Mezarlık girişinde stant kuran ekipler, kaybettikleri yakınlarının kabrini ziyarete gelen vatandaşlara bilgilendirmenin ardından onay verenlere aşı yaptı.

"Mezarlıktan yapılan anonsla aşı çağrısında bulunuldu"

Mezarlık içerisinde mobil araçlardan yapılan anonslarla da vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Ekiplerin çalışmasına Batman Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Murat Sütçü ile mezarlık personeli de destek sundu.

Mezarlığın önünde gelen araçları durduran Sütçü ve güvenlik görevlileri, vatandaşları bilgilendirerek aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sütçü, AA muhabirine, mezarlık ziyaretinin yaygın bir gelenek olduğunu belirterek bu nedenle vatandaşların mezarlıkta yoğun bulunduğunu söyledi.

Mezarlık önündeki aşılama çalışmasının düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Sütçü, "Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her hafta burada aşı ekibimizle aşılama sürecine katkı sunacağız." dedi.

Vatandaşlardan Tahir Değirmenci de özverili çalışmalarından dolayı sağlık ekiplerine teşekkür ederek "Mezarlık önünde kurulan aşı standında aşı yaptırdım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyareti yapan vatandaşları mezarlık girişinde aşıladı
Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyareti yapan vatandaşları mezarlık girişinde aşıladı
Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyareti yapan vatandaşları mezarlık girişinde aşıladı
Batman'da sağlık ekipleri kabir ziyareti yapan vatandaşları mezarlık girişinde aşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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