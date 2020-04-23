Batman'da resmi kurum araçlarıyla "23 Nisan" konvoyu Batman'ın Gercüs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında süslenen resmi kurum araçları konvoy oluşturdu.

Batman'ın Gercüs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında süslenen resmi kurum araçları konvoy oluşturdu.

Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramı evlerinde kutlayan çocuklara sürpriz bayram kutlaması hazırlandı.

Polis ve jandarma araçları başta olmak üzere resmi kurumlara ait bazı araçlar, Türk bayrakları, Atatürk posterler, balon ve çeşitli şekillerde süslendi.

Çeşitli çocuk şarkılarını seslendiren araçlar, konvoy oluşturarak ilçede şehir turu attı.

Pencere ve balkonlardan araçları izleyen çocuklar, güvenlik güçlerine el salladı.

Kaynak: AA