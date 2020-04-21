Batman'da PTT şubeleri yeniden hizmet vermeye başladı Batman'da PTT şubelerinde yeniden hizmet verilmeye başlandı.

Batman'da PTT şubelerinde yeniden hizmet verilmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir hafta önce faaliyete ara verilen Batman PTT merkez müdürlüğü, Mehtap şubesi, Karşıyaka şubesi, Pınarbaşı şubesi, adliye şubesi, 165. Yıl şubesi, Bahçelievler şubesi, dağıtım müdürlüğü, kargo kurye şubelerinin vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Kronik rahatsızlıkları olan, hamile, engelli, 60 yaş üstü personelin izin sayılması ve Kalkınma Destek Programı kapsamında vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımlar, 65 yaş üstü aylığı, emekli maaşları ve benzeri ödemlerinin konutta yapılması, mahalle ve köylere göre hazırlanıp listelenmesi işlemlerinin yapılması yoğunluğundan dolayı ildeki bazı PTT şubelerinde kısa süreliğine hizmet verilemediği hatırlatılan açıklamada şubelerin yeniden hizmete açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA