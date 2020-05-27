Batman'da psikolojik sorunları olan kişi babasını öldürdü
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Batman'da psikolojik sorunları olan kişi babasını öldürdü

Batman'da psikolojik sorunları olan bir kişi, hastanede yanında refakatçi kalan babasını öldürdü.

Batman'da psikolojik sorunları olan kişi babasını öldürdü
27.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:17

Batman'da psikolojik sorunları olan bir kişi, hastanede yanında refakatçi kalan babasını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Batman Bölge Hastanesi Psikiyatri bölümünde tedavi gören Cemal M. (35), gece yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin M'ye (65) demir çubukla vurmaya başladı.

Durumu fark eden hastane güvenlik görevlileri Cemal M'yi yakaladı. Baba Selahattin M'nin öldüğü belirlendi.

Cemal M'nin yaklaşık 5 yıldır psikiyatri bölümünde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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