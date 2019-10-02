Batman'da polisin düzenlediği operasyonlar

02.10.2019 17:00

Batman'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda bir evin çatısında 104 gram esrar, ekili vaziyette 7 kök skunk ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adreste yapılan aramada, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.



Zanlı S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bir otomobilde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA