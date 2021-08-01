Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada
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Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada

Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

BATMAN'da gece saatlerinde polis karakoluna yüzleri maskeli 3 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da  gece saatlerinde polis karakoluna yüzleri maskeli 3 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 10 Nisan Polis Karakolu Merkezi'nin arka sokağına gelen yüzleri maskeli 3 kişi, karakola yaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişiden birinin elinde uzun namlulu silah, diğerin elinde el yapımı patlayıcı olduğu görüldü, bir diğerinin ise gözlem yaptığı belirlendi. Şüphelilerin patlayıcı yakıp karakola attıktan sonra kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.Polis, yüzleri maskeli kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOGRAFLI


Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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