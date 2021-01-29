Batman'da polis izinsiz gösteriye müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Batman'da polis izinsiz gösteriye müdahale etti

29.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:28
Batman'da polis izinsiz gösteriye müdahale etti

Batman'da polis ekiplerince izinsiz gösteriye müdahalede bulunuldu.

Batman'da polis ekiplerince izinsiz gösteriye müdahalede bulunuldu.

Aralarında HDP milletvekillerinin de olduğu grup, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

İzinsiz açıklama ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen terör örgütü lehine slogan atarak valiliğe doğru yürümek isteyen gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.

Daha sonra milletvekilleri, HDP İl Binası önüne kadar yürüdü ve burada açıklama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Oktay Kaynarca Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Antalya Evlilik Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da polis izinsiz gösteriye müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:33:54. #1.14#
title