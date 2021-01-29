Batman'da polis izinsiz gösteriye müdahale etti

Batman'da polis ekiplerince izinsiz gösteriye müdahalede bulunuldu.

Aralarında HDP milletvekillerinin de olduğu grup, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

İzinsiz açıklama ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen terör örgütü lehine slogan atarak valiliğe doğru yürümek isteyen gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.

Daha sonra milletvekilleri, HDP İl Binası önüne kadar yürüdü ve burada açıklama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak