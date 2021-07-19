Batman'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı
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Batman'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı

Batman'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri, bayram dolayısıyla halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, rahat bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla kent genelinde asayiş ve trafik akışına yönelik tedbirler aldı.

Ekipler, denetimlerde durdurdukları araçlarda sürücülerin ve yolcuların başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

Sürücü ve yolculara trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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