Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi
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Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi

BATMAN'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi
11.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:27

BATMAN'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında yer alan Gömük alanında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada 1 adet Bixi tüfeği, 200 adet Bixi tüfeğine ait mühimmat, değişik çapta 130 mermi, 2 adet 5 kiloluk kap içerine hazırlanmış amonyum nitratlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat, 70 metre elektrik kablosu, 3 telsiz, 3 elektrikli fünye, 30 metre infilaklı fitil, 10 pil, 1 el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, akımölçer, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.  Güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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